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В Локнянском районе мужчина подозревается в убийстве своего гостя

В Локнянском районе мужчина подозревается в убийстве своего гостя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, 26 августа 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов Локнянского района тела 43-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 32-летний хозяин дома, который 26 августа 2021 года в ходе ссоры с потерпевшим схватил нож и нанес ему множество колото-резаных ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.