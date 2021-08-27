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Великолучанка приговорена к 120 часам обязательных работ за удар знакомой ножом

29.08.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

В городе Великие Луки осуждена ранее судимая 43-летняя женщина к 120 часам обязательных работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, совершивший преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Судом установлено, что 01.08.2020 у женщины, находящейся в состоянии алкогольного опьянения в ходе словесного конфликта со своей знакомой из-за личных неприязненных отношений, возник умысел на причинение легкого вреда здоровью. Женщина взяла с поверхности стола, находящегося в прихожей квартиры, кухонный нож, умышленно нанесла один удар клинком ножа в область средней трети правого плеча, тем самым причинила телесное повреждение своей знакомой.

Приговором Великолукского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ей назначено наказание (с учетом предыдущей судимости) в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #поножовщина
Источник: Псковская Лента Новостей
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