Происшествия

Пенсионер ушел в лес в Бежаницком районе и не вернулся

73-летний мужчина пропал деревне Медведево Кудеверской волости Бежаницкого района. 28 августа Александр Огнев ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: сутулится, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны и черные резиновые сапоги. С собой у него были зеленый рюкзак и коричневая плетеная корзина.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.