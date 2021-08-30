Происшествия

Двух жителей Псковской области МЧС будет искать 30 августа

Двух жителей Псковской области сотрудники МЧС будут искать 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Вчера в 19.15 в МЧС поступила заявка на помощь в поиске мужчины 1947 года рождения, потерявшегося в лесу около деревни Медведово Бежаницкого района. Спасатели выедут на его поиски сегодня.

Кроме того, в 21.30 поступила заявка на пропавшего в лесу в районе деревни Исаково Бежаницкого района мужчины 1969 года рождения. Его поисками сотрудники МЧС также займутся в понедельник.

Кроме того, спасатели до сих пор не обнаружили женщину 1965 года рождения, потерявшуюся в лесу в районе деревни Пески Порховского района. Ее искали вечером 27 и весь день 28 августа.