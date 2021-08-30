Происшествия

Рыжеволосого мужчину с ведром разыскивают в бежаницком лесу

52-летний мужчина пропал в деревне Исаково Бежаницкого района. 27 августа Василий Степанов ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 159 сантиметров, худощавого телосложения, рыжие волосы.

Мужчина был одет в зеленую куртку, бежевую рубашку, черные спортивные штаны и черные резиновые сапоги и зеленую шапку. С собой у пропавшего было ведро.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.