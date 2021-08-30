Происшествия

Пскович лишился 500 тысяч рублей при попытке помочь родственнику

Пскович лишился 500 тысяч рублей, пытаясь помочь родственнику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель города Пскова обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. 61-летний мужчина рассказал, что днем на его телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что родственнику потерпевшего нужна помощь. Сумма, за которую собеседник был готов освободить близкого человека от уголовной ответственности, составила полмиллиона рублей.

Пскович доверился звонившему и передал ему деньги: по указанному мужчиной адресу приехало такси, пассажиру которого необходимо было отдать деньги. Когда пенсионер понял, что стал жертвой преступников - он обратился за помощью к полицейским.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«УМВД России по Псковской области еще раз призывает псковичей быть внимательными и не доверять звонкам незнакомцев, которые рассказывают о попавшем в беду родственнике. Если вам поступил подобный звонок - не торопитесь передавать или переводить денежные средства. Свяжитесь с близкими людьми и лично выясните, нужна ли им помощь», - подчеркнули в пресс-службе.