Происшествия

Опочанин убил знакомого и поджег его дом вместе с трупом

Жителя Опочки подозревают в убийстве местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

28 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одном из домов в Опочке тела 59-летнего хозяина с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 28 августа 37-летний местный житель, находясь в гостях, поссорился с потерпевшим и нанес ему множество ударов руками и ногами, а также ножом. От полученных травм и ранений хозяин дома скончался на месте преступления. Желая скрыть следы преступления, предполагаемый злоумышленник поджег дом и скрылся.

В настоящее время подозреваемого задержали. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.