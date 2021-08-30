Происшествия

Контрабанду автозапчастей пресекли псковские пограничники

Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации автомобильных запчастей пресекли в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Иностранец на автомобиле марки «MAN» ехал из Латвии в Россию. При оформлении грузового автомобиля выявили скрытые от пограничного и таможенного контроля автозапчасти.

«Контрабанда была спрятана под обшивкой дверей легкового автомобиля, перевозимого автовозом. Вложения в данных технологических полостях визуально заметить очень сложно, но благодаря профессионализму и грамотному применению технических средств пограничники обнаружили предметы контрабанды», - отметили в ведомстве.

По предварительной оценке, рыночная стоимость выявленной партии автомобильных запчастей составляет свыше 350 тысяч рублей. Выявленные предметы изъяли и передали сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.