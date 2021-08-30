Происшествия

Псковичку будут судить за организацию проституции в регионе

Уголовное дело в отношении жительницы Пскова, которую подозревают в вовлечении девушек в занятие проституцией, направили в суд. По версии следствия, женщина была в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установили, что псковичка и другие члены группы, находясь на территории Пскова и области, решили привлекать к занятию проституцией девушек из числа жительниц региона. Они установили график работы женщин, оказывающих платные интимные услуги, ограниченный перечень таких услуг и их стоимость.

В соцсетях они создавали страницы на вымышленные имена, на которых размещали информацию об оказании незаконных услуг и контактный номер мобильного телефона. Через интернет они также подыскивали постоянные места для занятия проституцией и для проживания женщин.

«Органом предварительного следствия местная жительница обвиняется в совершении трех преступлений по вовлечению в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия, с угрозой применения насилия, организованной группой и одного преступления в организации занятия проституцией другими лицами, содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с применением насилия или с угрозой применения насилия», - говорится в сообщении ведомства.