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Пьяный великолучанин вызвал скорую и набросился на врачей с ножом

30.08.2021 15:55|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности нападения на врачей скорой помощи в Великих Луках. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

27 августа мужчина 1988 года рождения, проживающий на Октябрьском проспекте, 19/1, вызвал скорую помощь. Когда медики приехали, мужчина накинулся на врачей с ножом. Сотрудникам бригады пришлось закрыться в автомобиле скорой помощи.

Мужчина, пока не приехала полиция, успел поцарапать крыло автомобиля и разбить фару. Выяснилось, что великолучанин был пьян. Полицейские доставили мужчину в дежурную часть.

Теги: #великие луки #врачи #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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