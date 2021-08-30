Происшествия

Пьяный великолучанин вызвал скорую и набросился на врачей с ножом

Стали известны подробности нападения на врачей скорой помощи в Великих Луках. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

27 августа мужчина 1988 года рождения, проживающий на Октябрьском проспекте, 19/1, вызвал скорую помощь. Когда медики приехали, мужчина накинулся на врачей с ножом. Сотрудникам бригады пришлось закрыться в автомобиле скорой помощи.

Мужчина, пока не приехала полиция, успел поцарапать крыло автомобиля и разбить фару. Выяснилось, что великолучанин был пьян. Полицейские доставили мужчину в дежурную часть.