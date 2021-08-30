Происшествия

Псковские таможенники пресекли две попытки контрабанды сигарет

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России в Пыталовском районе на таможенном посту ЖДПП Скангали в составе поезда, следовавшего в Латвийскую Республику, выявили вагон с сокрытыми сигаретами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Незаконно перемещаемый товар обнаружили в подвагонной балке крытого железнодорожного вагона. В технологических отверстиях за металлическими пластинами над колесными парами находились брикеты с табачной продукцией.

Сотрудники ведомства изъяли 1010 пачек сигарет белорусского производства. Ориентировочная стоимость табачных изделий превышает 60 тысяч рублей. Сотрудники таможни возбудили дело об административном правонарушении.

Кроме того, на таможенном посту МАПП Бурачки водитель рейсового автобуса попытался сокрыть от таможенного контроля в технологической полости 20 пачек сигарет и 80 картриджей. Незаконно перемещаемый товар изъяли. В отношении гражданина Латвийской Республики возбуждено дело об административном правонарушении.