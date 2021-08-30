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Напавший на врачей с ножом пьяный великолучанин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство

Напавший на врачей с ножом пьяный великолучанин привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 августа мужчина 1988 года рождения, проживающий на Октябрьском проспекте, 19/1, вызвал скорую помощь. Когда медики приехали, мужчина накинулся на врачей с ножом. Сотрудникам бригады пришлось закрыться в автомобиле скорой помощи.

Мужчина, пока не приехала полиция, успел поцарапать крыло автомобиля и разбить фару. Нападвший был пьян. Полицейские доставили мужчину в дежурную часть.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции, доставлен в отделение полиции. Был составлен протокол об административной ответственности. В пресс-службе УМВД отметили, что никто из медиков не пострадал.

По неофициальной информации от местных жителей, мужчина страдает психическим заболеванием. Ранее проходил лечение в психиатрической больнице в Суханово. «Скорую» он вызвал, чтобы его отвезли в данное учреждение.