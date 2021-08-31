Происшествия

В Великих Луках житель Ленобласти перевел мошенникам почти 5 миллионов рублей

Полиция проводит проверку по факту крупного мошенничества в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию обратился 38-летний житель Ленинградской области и заявил, что стал жертвой мошенников.

Злоумышленники действовали по уже известной всем схеме: представившись сотрудниками банка, они сообщили доверчивому гражданину, что с его счета якобы пытаются похитить денежные средства, и убедили оформить кредит.

В общей сложности потерпевший через два банкомата перевел мошенникам около 4,7 миллионов рублей, после чего обратился в полицию. В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.