Происшествия

Стали известны подробности убийства опочанина, труп которого нашли в сгоревшем доме

Полиция раскрыла сразу несколько преступлений на улице 9-го Января в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, 28 августа в полицию поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице 9-го Января в городе Опочка. На место выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции, а также следователи СУ СК России по Псковской области. В ходе тушения возгорания, а также при изучении места происшествия было обнаружено тело хозяина дома, 59-летнего местного жителя, с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. По данному факту возбудили уголовное дело.

Местные полицейские установили близкого родственника погибшего мужчины – 24-летнего молодого человека. Прибыв из Санкт-Петербурга на место пожара, мужчина заметил пропажу имущества – бытовой техники и строительных инструментов. Не удалось обнаружить сварочный аппарат, триммер, телевизор, бензопилу и другие ценные вещи – их унесли похитители.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемых в совершении преступлений. По версии следствия, 28 августа в гости к погибшему пришел 37-летний опочанин. В ходе распития алкогольных напитков между хозяином дома и гостем произошла ссора, гость несколько раз ударил мужчину руками и ногами, а после нанес несколько ударов ножом. Как только об этом стало известно другу нападавшего, жителю деревни Кренево Опочецкого района, мужчине 1976 года рождения, он предложил скрыть следы преступления и поджечь дом, а перед этим гости решили похитить ценное имущество из постройки.

Установлено, что оба мужчины ранее уже были судимы за совершения преступлений разной степени тяжести. Так, опочанина 1986 года рождения уже привлекали к ответственности за кражу, мошенничество и угон транспортного средства. А его 45-летний друг ранее был судим за кражу и убийство. В настоящий момент оба мужчины задержаны.

Следователи возбудили ряд уголовных дел: одно – по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ в отношении двух задержанных мужчин, еще одно уголовное дело возбудили в отношении жителя деревни Кренево по факту поджога жилого дома. Расследование продолжается, уточняются все обстоятельства случившегося.