Происшествия

Условный срок получил пушкиногорец, ударивший знакомого жены

Прокуратурой Пушкиногорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что в феврале на почве личных неприязненных отношений подсудимый умышленно ударил знакомого своей жены кулаком в лицо. Тем самым он причинил ему телесные повреждения в виде переломов скуловой кости, стенок глазницы и стенок верхнечелюстной пазухи.

Суд, с учетом позиции прокурора, а также совокупности смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ и назначил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.