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Происшествия

В Пыталовском районе мужчина получил штраф за избиение подростка

01.09.2021 13:47|ПсковКомментариев: 0

Суд назначил 34-летнему псковичу штраф в размере 10 тысяч рублей за избиение несовершеннолетнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Белорусский Пыталовского района. Суд установил, что 34-летний рецидивист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с несовершеннолетним. В ходе ссоры пскович ударил младшего оппонента в живот, причинив ему физическую боль.

Суд признал злоумышленника виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Теги: #уголовное дело #суд #штраф #избиение
Источник: Псковская Лента Новостей
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