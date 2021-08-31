Происшествия

В Пыталовском районе мужчина получил штраф за избиение подростка

Суд назначил 34-летнему псковичу штраф в размере 10 тысяч рублей за избиение несовершеннолетнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Белорусский Пыталовского района. Суд установил, что 34-летний рецидивист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с несовершеннолетним. В ходе ссоры пскович ударил младшего оппонента в живот, причинив ему физическую боль.

Суд признал злоумышленника виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.