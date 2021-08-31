Происшествия

Началась операция по уничтожению наркосодержащих растений в Псковской области

Старт IV этапу оперативно-профилактической операции «Мак-2021» дан в Псковской области 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За первые три этапа полицейские зарегистрировали 15 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков и составили 18 протоколов за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники ведомства предупредили жителей Псковской области, что за подобное преступление грозит уголовная ответственность.

Основная направленность операции — это найти и уничтожить очаги дикорастущих наркосодержащих растений. Кроме того, полиция будет перекрывать каналы поставки наркотиков растительного происхождения.

О незаконном обороте наркотиков можно сообщить по «телефону доверия» — (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области — (8112) 66-16-49, дежурной части УМВД России по городу Пскову, или 02 .