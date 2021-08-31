Происшествия

Гдович заблудился в лесу во время поисков земляка

Мужчина заблудился в лесу во время поисков другого жителя Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Поисково-спасательный отряд города Гдова вместе с сотрудниками полиции выехал на поиски мужчины 1981 года рождения вчера, 1 сентября, в 20.20. К поискам подключился мужчина 1958 года рождения - он отправился в лесной массив у деревни Ермаково, где тоже заблудился. Позднее оба мужчины вышли из леса самостоятельно.

Кроме того, 1 сентября сотрудники МЧС и полицейские искали женщину 1948 года рождения в лесу у деревни Сельцы Гдовского района. Заявка на ее поиски поступила в 16.30, а уже в 18.00 женщину обнаружили.

До сих пор продолжаются поиски потерявшегося в лесу рядом с деревней Медведово Бежаницкого района мужчины 1947 года рождения.