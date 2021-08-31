Происшествия

Наследство в 1 млрд пыталась заполучить иностранная организация в Великих Луках

Свыше 1 миллиарда рублей пытались заполучить представители иностранной организации в Великих Луках с помощью фальшивых документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале текущего года в одну нотариальную контору Великих Лук обратились представители иностранной организации с заявлением о правах на наследство в размере более 1 миллиарда рублей. Они предоставили поддельные документы о договоре займа на 12 миллионов евро, который заключен между умершим руководителем банка и немецкой компанией.

В ходе проверки установлено, что иностранная организация была ликвидирована. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.