Происшествия

Великолучанин дважды обокрал один магазин бытовой техники

30-летний житель Великолукского района дважды обокрал один магазин бытовой техники. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

30 августа в полицию обратился управляющий магазином на Октябрьском проспекте, который рассказал, что 26 августа в 16:40 неизвестный похитил из магазина музыкальную колонку стоимостью 2 600 рублей. Такую же колонку мужчина украл из этого магазина и 29 августа в 15:30.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался житель Великолукского района, мужчина 1991 года рождения. Он не работает и ранее был судим. По данному акту возбудили уголовное дело.