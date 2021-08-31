Происшествия

Полиция просит псковичей помочь в розыске мужчины в связи с расследованием

В связи с расследованием уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления УМВД России по Псковской области разыскивает мужчину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Приметы: славянская внешность, на вид около 30 лет, рост 170-174 сантиметра, среднего телосложения. Волосы прямые короткие, светло-русого цвета.

Мужчина был одет в синюю кепку с длинным козырьком, синюю тканевую куртку до середины бедра, на внутренней подкладке куртки надпись «Bomber», джинсы синего цвета, был обут в черные кроссовки с белыми шнурками.

Полиция просит местных жителей, располагающих информацией о мужчине, а также водителей, которые проезжали 28 августа с 8.00 до 12.00 в районе реки Череха Псковского района по трассе Санкт-Петербург — Невель, оказать помощь в розыске мужчины и позвонить по телефонам: (8112) 67-68-51, 02, или обратиться в ОМВД России по Псковскому району (Уграда, дом 19).