Происшествия

Великолучанин украл из магазина более 100 плиток шоколада

Росгвардейцы в Великих Луках задержали мужчину, который украл из магазина 126 плиток шоколада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

1 сентября поступило сообщение о том, что из магазина на Октябрьском проспекте в Великих Луках совершена кража. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали подозреваемого. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина похитил из торгового зала 126 плиток шоколада на сумму более 13 тысяч рублей.

Подозреваемый — 26-летний житель одной из деревень Великолукского района. Его доставили в отдел полиции. Проводится проверка.