Происшествия

Долг по кредиту погасила псковичка после вмешательства приставов

Кредитный долг в размере более 350 тысяч рублей погасила псковичка после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба УФССП по Псковской области.

У женщины накопились долги по кредиту, которые она не спешила оплачивать. При этом у должницы в собственности - автомобиль и две квартиры. Приставы наложили запрет на регистрационные действия с ними. Кроме того, сотрудник службы обратил взыскание на доходы неплательщицы и ограничил ее в праве выезда за пределы России.

После этого женщина в кратчайшие сроки оплатила задолженность в полном объеме. Псковичка выплатила 355 тысяч рублей. Запреты и ограничения сняты.