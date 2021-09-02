Происшествия

Псковича арестовали за кражи техники из магазинов Тамбова

По подозрению в совершении краж из магазинов техники Тамбова задержан и арестован житель Пскова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тамбовской области.

28 августа в двух магазинов техники города Тамбова были совершены кражи. Из торговых точек пропали два компактных системных блока компьютеров, две видеокамеры и фотоаппарат. Руководство магазинов обратилось за помощью в органы внутренних дел. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения внутри магазинов и установили подозреваемого.

«При установлении его личности оперативники выяснили, что кражи мог совершить 23-летний житель города Пскова, который является уроженцем Читы и какое-то время проживал в Санкт-Петербурге. В дальнейшем установлено, что после кражи он мог находиться в Пензе», - говорится в сообщении.

В ходе служебной командировки в Пензу тамбовские оперативники установили местонахождение молодого человека и задержали его. Для проведения следственных действий по возбужденному уголовному делу по статье 158 УК РФ «Кража» он доставлен в Тамбов. Суд арестовал молодого человека, сейчас он находится в следственном изоляторе.

В ходе предварительного следствия установлено, что житель Пскова успел реализовать похищенное, а деньги потратить. «Отрабатывается его причастность к аналогичным кражам в других районах области, других субъектах РФ», - добавили в ведомстве.