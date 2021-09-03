Происшествия

В Бежаницком районе мужчина оторвал у знакомого карман с деньгами

Неоднократно судимого 45-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

21 июня два мужчины совместно распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего. Обвиняемый схватил хозяина квартиры за шею и стал требовать передать ему деньги, пытаясь достать их из кармана штанов потерпевшего, который в это время оказывал сопротивление.

С целью подавления сопротивления подсудимый три раза ударил хозяина квартиры кулаком в глаз. От полученных ударов мужчина расслабил мышцы руки, которой зажимал карман с деньгами, а подсудимый в это время оторвал карман, забрал 3700 рублей и скрылся с места преступления.

«При назначении наказания суд учел, что вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию совершенного преступления, частично добровольно возместил причиненный потерпевшему ущерб, что суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание. Вместе с тем суд учел и отягчающее наказание обстоятельство – особо опасный рецидив преступлений», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.