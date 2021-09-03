Происшествия

Пожилой пскович лишился сбережений при сдаче гаража в аренду

Мошенник похитил деньги с карт пенсионера, сдававшего в аренду гараж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

2 сентября в полицию обратился 67-летний местный житель. Он рассказал стражам порядка, что с его банковской карты украли деньги. Пскович поделился, что днем ему позвонил неизвестный мужчина и представился военным. Под предлогом аренды гаража через известный интернет-сайт бесплатных объявлений звонивший начал выманивать личные данные пенсионера. Доверчивый мужчина предоставил доступ ко всем картам и уникальный защитный год.

После разговора мошенник пропал, а вместе с ним пропало более 80 тысяч рублей со счета пенсионера.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается.