Росгвардейцы задержали псковича с неоплаченным кофе и продуктами питания

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Экипаж группы задержания получил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте вчера, 3 сентября, около 16.00.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 27-летнего псковича, который похитил из торгового зала упаковку кофе и продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.