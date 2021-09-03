Росгвардейцы задержали псковича с неоплаченным кофе и продуктами питания

Михаил Ведерников поблагодарил президента за внимание к проблемам Псковской области

В Невельском районе водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и совершил ДТП

Сотрудник «Михайловского» расскажет на конференции, как поднять настроение рекреантам

В Бежаницком районе мужчина оторвал у знакомого карман с деньгами

Либерал-демократы довели программу партии до жителей Пыталовского района

Традиционная осенняя ярмарка в Великих Луках в этом году не состоится

Более 60 фонарей установили на дороге в Псковском районе