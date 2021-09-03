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Росгвардейцы задержали псковича с неоплаченным кофе и продуктами питания

04.09.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания получил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте вчера, 3 сентября, около 16.00.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 27-летнего псковича, который похитил из торгового зала упаковку кофе и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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