Происшествия

Телефонный мошенник притворялся разными людьми и похищал деньги у псковичей

Псковская полиция разоблачила телефонного мошенника, притворявшегося разными людьми и укравшего около 50 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В конце августа 55-летнему псковичу поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сыном мужчины и сказал, что ему грозит уголовная ответственность за избиение человека. После этого в разговор вмешался мнимый «полицейский», которым представился мошенник, просто поменяв голос. Подозреваемый под видом стража порядка сказал, что ситуацию можно решить, переведя деньги на карту. Доверчивый пскович поверил и перевел 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого в мошеннических действиях. Им оказался 34-летний ранее судимый мужчина. Ранее он таким же способом похищал деньги доверчивых граждан, представляясь родственником или полицейским. Своим жертвам звонивший предлагал либо перевести финансы на банковский счет, либо передать сумму через заказанное такси.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.