Происшествия

В великолукском парке украли рабочий инвентарь уборщицы

Рабочий инвентарь уборщицы украли в великолукском парке. Об этом сообщается в группе «Луки парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Луки парк» в социальной сети «ВКонтакте»

«Для комфорта наших гостей мы ежедневно ухаживаем за парком, стараемся поддерживать в нем чистоту и порядок. Пока шла уборка территории, прохожий посчитал, что ведро ему нужнее, чем нашей уборщице, и уволок его с собой, выкинув тряпки около арки», - говорится в сообщении в группе парка.

Напомним, это не единственный подобный случай. Ранее в парке люди ломали скамейки и портили забор, вырубали голубые ели, воровали брусчатку.

«После таких случаев у нас опускаются руки. Друзья, давайте беречь то, что мы создаем для вас», - отметили в «Луки парке».

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Великолучане в комментариях негативно оценили поступок. «Это ужасно, неужели не стыдно?» - написала одна из подписчиц группы. Некоторые предложили варианты борьбы с такими деяниями: «Ставьте больше камер. И прославлять таких героев. Героев знать должны в лицо», - предложил в комментариях местный житель.