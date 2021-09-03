Происшествия

Пропавшего в конце лета мужчину продолжают искать в Великолукском районе

Пропавшего в конце лета пенсионера продолжают искать в Великолукском районе.Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

30 августа Владимир Максимов уехал на озеро Секуй (Клемятинское) и не вернулся. Как сообщили в великолукском поисковом отряде «След», в ближайшее время мужчину начнут искать в болотистой местности, куда отправятся только подготовленные поисковики.

«Сегодня летали над зоной поиска. На открытых местах человека нет. Лес и кусты прочесали пешком. Сегодня был 21 человек и сотрудники МЧС. С ними мы проплыли весь берег. Не нашли. Остается только лезть в болото, но туда исключительно для подготовленных и опытных доступ. Продолжим поиски обязательно», - говорится в сообщении поискового отряда «След».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серые глаза.

Мужчина был одет в черно-зеленый камуфляжный спасательный жилет, черно-красный жилет, камуфлированную куртку и штаны, темно-зеленые резиновые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.