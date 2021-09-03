Происшествия

Два автомобиля горели в Псковской области в выходные

Два автомобиля горели в Псковской области в выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Так, 5 сентября в 1:45 в деревне Точилово Куньинского района загорелась «Лада Приора». Причина - короткое замыкание в моторе. В 4:23 в Острове на улице Меркурьева по той же причине горел «Форд Фокус».

Кроме того, из-за короткого замыкания электропроводки 3 сентября в 11:06 пожар произошел в поселке Усвяты на улице Заозерной. Загорелась кровля жилого дома. Огнем также повреждены стены и потолок в пристройке.

4 сентября в 12:53 деревне Борисенки Себежского района сгорела кровля жилого дома. Причина — занесение источника огня.

В 17:32 из-за короткого замыкания начался пожар в деревне Барбаши Псковского района. Там горела баня.