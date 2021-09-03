Происшествия

За распространение наркотиков будут судить жителя Печорского района

Житель Печорского района предстанет перед судом за распространение наркотиков и психотропных веществ на территории области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, обвиняемый действовал в составе группы. За «работу» он получал вознаграждение. Мужчина совершил более 60 тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территории Псковской области.

В ходе расследования установлено, что фигурант, находясь на территории Пскова, в интернете ознакомился со структурой организованной группы, с финансированием и схемой сбыта наркотиков.

Позже мужчина забирал оптовые партии запрещенных веществ из тайников-закладок, хранил и расфасовывал их, а после вновь раскладывал по тайникам для дальнейшего сбыта.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.