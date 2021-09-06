Происшествия

Молодого псковича задержали за кражу алкоголя и продуктов

Молодого человека, укравшего алкоголь и продукты питания, задержали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 21-летнего псковича, который украл из магазина алкогольные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.