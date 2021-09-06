Происшествия

19 человек эвакуировали из-за пожара в подвале жилого дома в Пскове

19 человек эвакуировали из-за пожара в подвале жилого дома в Пскове. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС России.

Возгорание произошло сегодня, 7 сентября, в 9.29 в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте, 42а. В подвале загорелись дощатые постройки. Сотрудники МЧС эвакуировали 19 человек, в том числе одного ребенка. По предварительным данным, причина пожара - занесение постороннего источника огня.

В то же время в одной из квартир дома на улице Печорской, 1 в Пскове загорелся журнальный столик. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяина жилища. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось спасти квартиру.

Кроме того, вчера, 6 сентября, в 21.12 пожарные приняли вызов из деревни Чернево Гдовского района. Здесь произошел пожар в жилом доме. Первый этаж строения полностью выгорел, а также сгорела кровля. Причина пожара - нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Удалось спасти от огня два жилых дома и хозяйственную постройку.