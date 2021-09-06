Происшествия

У пьяного великолучанина изъяли автомобиль

У нетрезвого водителя из Великих Лук изъяли автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 6 сентября у жилого дома на улице Третьей Ударной Армии для проверки инспекторы ДПС остановили автомобиль «Шкода», которым управлял местный житель 1994 года рождения. У молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения, а также выяснилось, что ранее великолучанина уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.