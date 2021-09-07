Происшествия

Рабочий погиб при ремонте крыши детского сада в Великих Луках

В Великих Луках следователи работают на месте происшествия по сообщению о гибели рабочего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Информация о гибели человека при выполнении кровельных работ в городе Великие Луки поступила в правоохранительные органы сегодня, 7 сентября. По данному факту следственные органы СК РФ по Псковской области проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина упал в момент выполнения работ по ремонту кровли на одном из дошкольных образовательных учреждений в Великих Луках.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят проверку на предмет нарушения правил безопасности при проведении работ.