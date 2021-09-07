Происшествия

Островича осудили за грабеж и избиение женщины

Жителя Островского района осудили за грабеж с незаконным проникновением в жилище и причинение тяжкого вреда здоровью женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в ночь на 9 мая 2017 года подсудимый находился в деревне Крюки. Здесь, в квартире на улице Космонавтов, он начал ссору с потерпевшей. На почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес женщине удар ногой в область груди, от которого она упала на пол в коридоре квартиры.

После этого подсудимый, выходя из квартиры, ударил ногой по открытой входной двери, которую в это время потерпевшая пыталась закрыть изнутри. В результате этого женщина получила удар по ноге, обернувшийся переломами и разрывами.

Кроме того, вечером 28 сентября подсудимый подошел к квартире, расположенной в доме по улице Коммунистической, где находились хозяйка жилья и ее сестра. После того, как мужчина получил от хозяйки отказ впустить его, он ногами нанес не менее двух ударов по двери. В результате дверь открылась, и он смог войти. Из квартиры острович вынес несколько электроприборов на общую сумму 87 050 рублей.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.