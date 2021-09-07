Происшествия

В управлении образования Великих Лук прокомментировали гибель рабочего в детском саду

Гибель рабочего прокомментировали в управлении образования администрации города Великие Луки.

Как сообщается в газете «Великолукская правда», по данным городского управления образования, рабочий выполнял монтажные работы по укладке профнастила кровли детского сада № 27, сорвался с крыши двухэтажного здания и упал на тротуар.

Рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. На место также прибыли полицейские и следователи.

По факту гибели рабочего организована доследственная проверка.

Напомним, трагедия произошла днем 7 сентября.