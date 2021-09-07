Происшествия

В Пскове 18-летний «закладчик» попался на незаконном распространении метилэфедрона

В Пскове пресечен факт незаконного распространения наркотического средства в крупном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали 18-летнего местного жителя.

При личном досмотре у молодого человека была обнаружена и изъята полиэтиленовая упаковка с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно экспертно-криминалистическим исследованиям, изъятое – производное Н-метилэфедрона общей массой более 50 граммов, что является крупным размером. Он планировал сбыть вещество синтетического происхождения неограниченному кругу лиц на территории города путем оборудования «тайников-закладок».

Полицейские выяснили, что безработный приобретал синтетический стимулятор у неизвестного лица посредством сети интернет.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стражи правопорядка проводят проверку причастности злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.