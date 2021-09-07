Происшествия

Кражу с Мироносицкого кладбища раскрыли псковские полицейские

Украденную калитку с кладбища сдал на металлолом житель Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В полицию обратилась представитель администрации городского поселения и сообщила, что с Мироносицкого кладбища, расположенного на улице Освобождения, исчезла металлическая калитка от оградки.

Стражи порядка смогли отыскать пропавшее имущество. Оно находилось в пункте скупки металлолома. Во время обыска в помещении были обнаружены и изъяты две калитки. Кроме того, полицейские разыскали и задержали 48-летнего жителя деревни Карпово Островского района. Ранее мужчина был неоднократно раз судим за подобные случаи.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Устанавливается собственник и место кражи второй найденной калитки.

Еще одну кражу раскрыли псковские полицейские в Порхове. Установлено, что два безработных псковича в возрасте 23-ти и 37-ми лет в центре города украли 7 чугунных крышек от люков канализации и поехали на личном автомобиле в пункт приема металлолома.

Машину у злоумышленников изъяли. Возбуждено уголовное дело.