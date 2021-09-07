Происшествия

Великолукская полиция обнаружила плантацию конопли

Полиция установила мужчину, который выращивал и хранил у себя в сарае приусадебного участка в Великолукском районе наркотические средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Мякишево великолучанин выращивал и незаконно культивировал коноплю. Во время осмотра стражи порядка обнаружили плантацию с запрещенным наркотиком, а также более двух килограммов каннабиса в сарае в засушенном виде.

«Садоводом» оказался владелец участка - житель города Великие Луки, мужчина 1968 года рождения. Полицейским мужчина пояснил, что «урожай» выращивал для собственного употребления.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности за хранение наркотиков в крупном размере.