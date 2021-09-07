Происшествия

Два грибника потерялись в гдовском лесу

Мужчина и женщина потерялись в лесу в районе деревни Вейно Гдовского района. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

В 9:40 на пульт дежурного поисково-спасательного отряда города Гдова поступил звонок от мужчины, который заблудился в лесу. Вместе с грибником была женщина, жительница областного центра. Сам звонивший — житель Санкт-Петербурга, который сейчас живет в поселке Смуравьево-2.

Спасатели рекомендовали грибникам оставаться на месте, чтобы облегчить поиски. Прибыв на место, включили сирену, которую потерявшиеся услышали и вышли на звук.

В 10:40 спасательная операция была завершена — грибники последовали к своей машине, а спасатели вернулись в Гдов. Медицинская помощь никому не потребовалась.