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За разбой лишился свободы житель Бежаницкого района

За разбой житель Бежаницкого района лишился свободы на 2,5 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

7 сентября Бежаницкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвинялся в разбое с применением ножа.

Установлено, что вечером 18 апреля пьяный подсудимый находился в доме своей знакомой. Мужчина взял со стола нож, приставил его к шее потерпевшей и потребовал отдать золотые серьги.

Женщина испугалась и выполнила требование. Подсудимый скрылся и распорядился ювелирным изделием по своему усмотрению, причинив знакомой материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие вину обстоятельства, как признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной. Кроме того, подсудимый имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. В итоге мужчину признали виновным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.