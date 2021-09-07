Происшествия

За хранение взрывчатых веществ островскому пенсионеру грозит до 5 лет колонии

За незаконное хранение взрывчатых веществ предстанет перед судом пенсионер из Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 65-летний мужчина приобрел у неизвестного дымный порох массой 385 грамм (взрывчатое вещество метательного действия, пригодное для производства взрыва), который принес к себе домой, где хранил его до момента изъятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлено в Островский городской суд.

Обвиняемому грозит до 5 лет колонии и штраф до 100 тысяч рублей.