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Происшествия

Общение с мнимым банкиром стоило псковичке 400 тысяч рублей

09.09.2021 10:51|ПсковКомментариев: 3

Жительница Пскова поддалась на уловки телефонного мошенника и лишилась 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 42-летней жительнице областного центра 7 сентября позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются несанкционированно завладеть деньгами псковички из ее личного кабинета. 

Женщина перевела около 400 тысяч рублей на указанные «банкиром» номера телефонов через банкомат, расположенный в торговом центре на Октябрьском проспекте. После этого жительница областного центра обратилась за помощью в полицию. Сотрудники УМВД по данному факту возбудили уголовное дело.

Полиция напоминает жителям региона, что во избежание серьезных финансовых потерь ни под какими предлогами не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. О каждом подобном случае необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.

Теги: #мошенники #банковские карты #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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