Происшествия

Пскович получил 9 лет колонии за убийство приятеля

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

26 августа прошлого года подсудимый находился в квартире своего приятеля на улице Ижорского Батальона в Пскове. Они распивали спиртное и поссорились. Подсудимый в ходе конфликта девять раз ударил потерпевшего ножом в жизненно важные органы, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия. После этого пскович вернулся домой и сообщил в полицию о случившемся.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.