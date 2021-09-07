Происшествия

В Псковской области мужчина до смерти избил знакомого и вывез тело за пределы региона

44-летний житель Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 13 января предполагаемый злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем российского полноприводного автомобиля на территории района, поссорился с пассажиром и несколько раз ударил его кулаками и топором по голове и шее. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Затем водитель вывез его тело в Ленинградскую область, где после погони его задержали местные сотрудники ДПС.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.