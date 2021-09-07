Происшествия

Факт коммерческого подкупа в сфере строительства установлен в Псковской области

По материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в августе-сентябре 2021 года подозреваемый, выполняя управленческие функции в одной из коммерческих организаций, получил от представителя другой компании, которая по договору строительного подряда выполняла устройство монолитного каркаса многоквартирного жилого дома, свыше четверти миллиона рублей за беспрепятственное согласование актов приемки выполненных работ и иных документов, связанных с выполнением договорных обязательств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.