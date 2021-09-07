Происшествия

Пропавшего в лесу пенсионера продолжают искать в Бежаницком районе

73-летнего пенсионера, жителя деревни Медведево, продолжают искать в Бежаницком районе. 28 августа Александр Огнев ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: сутулится, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в зеленый дождевик, черную куртку, черные штаны, зеленую кепку и черные резиновые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112, 02.