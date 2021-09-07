Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя из магазина

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.



9 сентября в 22.56 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - в магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 27-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции